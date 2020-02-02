تحرّك في محيط السفارة الأميركية في عوكر رفضا لصفقة القرن

ينفذ عدد من ​المتظاهرين​ تحرّكا في محيط ​السفارة الأميركية​ في عوكر رفضا ل​صفقة القرن​ التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​. وكانت السفارة الأميركية نشرت يوم أمس بيانا أشارت في الى أنه يتوقع حصول مظاهرات ضد "خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط" بجوار السفارة قرابة الساعة 12 ظهرا، معلنة أنه "يحظر دخول موظفيها الأميركيين الى منطقة المظاهرات"، داعية إياهم إلى "متابعة الموقع الالكتروني للسفارة والتحقق من البريد الإلكتروني لمزيد من التنبيهات وتجنب منطقة المظاهرات، واتباع تعليمات السلطات المحلية".

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