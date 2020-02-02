لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "جرى تخفيض الفوائد على ودائع اللبنانيين في ​المصارف​ منذ شهرين، فيما لم تقرر المصارف حتى ​الساعة​ تخفيض الفوائد على ​القروض​ الممنوحة للبنانيين، كما لم يخفّض ​مصرف لبنان​ الفوائد على ودائع المصارف لديه، ما يعني أن هذه المصارف تزيد من أرباحها بصورةٍ جشعة على حساب الناس، وتضاعف من صعوبة أوضاعهم المأساوية، وكأنه لا تكفيها 7 مليارات ​دولار​ حصلت عليها من اموال اللبنانيين سابقاً بفضل الهندسات المالية العجيبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ: المصارف تزيد من أرباحها بصورةٍ جشعة على حساب الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.