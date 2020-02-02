كشف المتحدث الرسمى لمنظمة ​العدل​ والتنمية زيدان القنائى عن ظهور اول حالة اصابة بفيروس ​الكورونا​ بمصر. وسجلت مصر بذلك اول حالة اصابة بالكورونا. ولفت إلى ان "السلطات المصرية فرضت اجراءات صارمة على كافة المطارات بمحافظات شمال وجنوب الصعيد لمنع تفشى الكورونا داخل مصر خاصة بمطارات ​الغردقة​ و​الاقصر​".

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