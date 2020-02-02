البنك المركزي الصيني يخصص 173 مليار دولار لمكافحة كورونا

أعلن ​المصرف المركزي​ الصيني أنه سيضخّ 1,2 ترليون يوان (173 مليار ​دولار​) في ​الاقتصاد​ لدعم جهود مكافحة ​فيروس كورونا​، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على "سيولة معقولة ووفيرة" في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر، مبينا أن المبلغ الإجمالي للسيولة في المنظومة المصرفية سيكون أعلى بـ900 مليار يوان (129 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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