ارسال تعزيزات جديدة إلى الوحدات التركية المنتشرة على الحدود السورية

أرسل ​الجيش التركي​ تعزيزات جديدة إلى الوحدات التركية المنتشرة على الحدود السورية. أوضحت وكالة "​الأناضول​" التركية، أن "قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة وصلت وتمركزت في قضاء ريحانلي المحاذي ل​محافظة إدلب​ السورية بولاية هطاي جنوب ​تركيا​". وتشهد مدينة إدلب السورية معارك بين ​الجيش السوري​ و "​جبهة النصرة​" (المحظورة في ​روسيا​) أحرزت، على أثرها، وحدات الجيش السوري تقدمها بمحاذاة مقطع خان شيخون- ​معرة النعمان​ من الطريق الدولي (حلب- دمشق/ M5)، وسيطرت على بلدتي أرمانيا ومعر حطاط ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي.

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