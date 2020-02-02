الصدر يدعو إلى إنهاء مظاهر الاحتجاج في العراق

دعا زعيم ​التيار الصدري​ في ​العراق​ ​مقتدى الصدر​، إلى "تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق"، مشددا على ضرورة "إرجاع ​الثورة​ إلى انضباطها وسلميتها".

ولفت إلى انه "حسب توجيهات المرجعية، ووفقا للقواعد السماوية والعقلية، لابد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها". وأضاف "أجد لزاما تنسيق القبعات الزرق مع ​القوات​ الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة، إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في ​المدارس​ الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها ​الطيبة​".

ودعا الصدر "المختصين إلى الإسراع في البدء بذلك"، موجها "نصيحة إلى القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى ​وزارة التربية​ معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".