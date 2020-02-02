الصدر يدعو إلى إنهاء مظاهر الاحتجاج في العراق

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى "تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق"، مشددا على ضرورة "إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".
ولفت إلى انه "حسب توجيهات المرجعية، ووفقا للقواعد السماوية والعقلية، لابد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها". وأضاف "أجد لزاما تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة، إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة".
ودعا الصدر "المختصين إلى الإسراع في البدء بذلك"، موجها "نصيحة إلى القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".
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