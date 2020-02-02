مقترح برلمانى بخطة لتطوير وترميم الآثار فى ميادين المحافظات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الآثار والتنمية المحلية، بشأن وضع خطة عاملة لتطوير وترميم الآثار فى ميادين المحافظات بأنحاء الجمهورية.

وقالت إنه فى الآونة الأخيرة، ساد الإهمال بالتماثيل غير الأصلية فى المحافظات والميادين وتساقط أجزاء منها وانتشار الكتابات المسيئة عليها، بما يتطلب خطة لمواجهة ذلك، إما باستبدالها بتماثيل جديدة ذات دلالة تاريخية أو ترميمها.

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وأوضحت أنه لابد من وجود خطط ذات رؤية عامة لتطبيق ذلك في جميع المحافظات، مطالبة بالتنسيق مع كليات الآثار والفنون الجميلة للمشاركة فى تجميل وتحسين الصورة البصرية للميادين، عن طريق إنشاء نماذج من تماثيل تتماشى مع ثقافة المحافظات.

واقترحت أنه يمكن جعل الأمر ضمن مشروعات التخرج للطلبة، ويتم تسجيله باسمهم، وأيضا بمساعدة وزارة الآثار والتنمية المحلية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالآثار فى المدن والمحافظات حتى لو لم تكن أصلية يضفي طابع جمالى وحضارى عليها، وعليه فيجب وضع خطة بالاتفاق مع الوزارات المعنية فى هذا الصدد، وبالطبع ذلك له عظيم الآثر فى دعم السياحة.