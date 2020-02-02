مهرجان إفريقيا للضحك ينطلق من الدارالبيضاء ليجوب عواصم إفريقية

يعود مهرجان “إفريقيا للضحك” في دورة ثالثة، تقام، بداية من الأسبوع المقبل، إلى غاية 21 فبراير الجاري، من خلال جولة في عدد من المدن المغربية، والعواصم الإفريقية، انطلاقا من الدارالبيضاء .

وكشف بلاغ المهرجان أن الدورة الحالية تنطلق يوم 6 فبراير الجاري من مدينة الدارالبيضاء، ثم تستمر أيام7 فبراير في طنجة، و8 من الشهر ذاته في الرباط ، و15 فبراير في كوتونو، و19 فبراير في دكار، و21 فبراير في أبيدجان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مهرجان “إفريقيا للضحك” في دورته الثالثة سيعرف تكريم دولة البنين بحضور العديد من الكوميديين الدوليين، الذين يحظون بشهرة واسعة في العالم.

ويشارك في المهرجان ذاته، الذي يشرف عليه الكوميدي الطاهر لزرق، الشهير بلقب “والاس” بتعاون مع رضى البرادي في الإنتاج، كل من بودير (المغرب)، وأحمد سبارو (الجزائر)، وكيف آدامس (فرنسا)، وريدوان (الجزائر)، وديغبو كرافاط (كوت ديفوار)، وساكو كامارا (كوت ديفوار)، ولومانيفيك (كوت ديفوار)، و لوبسفاتور (كوت ديفوار)، وباتسون (كوت ديفوار)، و غوهو ميشال (كوت ديفوار)، وكيمينيي هفي (رواندا)، وطبعا “والاس” نجم التظاهرة بامتياز.