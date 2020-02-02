كأس الـ”كاف”.. النهضة يبحث عن حسم صدارة المجموعة ضد زاناكو الزامبي

يستضيف فريق النهضة البركانية، مساء اليوم الأحد، ضيفه زاناكو الزامبي، على أرضية الملعب البلدي في بركان لحساب سادس، وآخر جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ويبحث الفريق البرتقالي عن حسم صدارة المجموعة، بعدما ضمن تأهله إلى ربع النهائي في الجولة الماضية، عقب عودته بانتصار كبير، قوامه خمسة أهداف لواحد ضد مضيفه إيساي من البنين.

ولن تكون مهمة ممثل كرة القدم الوطنية سهلة، خصوصا أن زاناكو يسعى إلى الفوز، من أجل الظفر ببطاقة التأهل الثانية، التي لايزال في صراع قوي عليها مع موتيما بيمبي الكونغولي، الذي سيستقبل في التوقيت نفسه لمباراة النهضة وزاناكو، إيساي.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، متقدما بنقطة وحيدة عن زاناكو، ثم يأتي موتيما بيمبي ثالثا بـ7 نقاط، في حين يتذيل إيساي جدول الترتيب بنقطة واحدة.