تسجيل أول حالة وفاة بـ”كورونا” خارج الصين ومغاربة ووهان يصلون اليوم للحجر الصحي بأرض الوطن

وسط تزايد المخاوف الدولية من توسع وباء فيروس كورونا، يستعد المغرب، اليوم الأحد، لاستقبال مواطنيه العائدين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة الفيروس، بالتزامن مع تسجيل أول وفاة بهذا الوباء خارج الصين.

وفي ذات السياق، أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الفلبين رابيندرا أبياسينغيه، اليوم الأحد أمام الصحافيين أنه تم تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بالفيروس في الفلبين، وأضاف أن الضحية صيني الجنسية من مدينة ووهان.

وسجل اليوم ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، وفقا لما أعلنته السلطات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، حسب ما نقلته وكالات الأنباء، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

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ويرتقب أن يصل اليوم الأحد المواطنون المغاربة المقيمون في مدينة ووهان الصينية، تنفيذا للتعليمات الملكية.

وتقول وزارة الثحة إنه تم “تخصيص فريق مكون من أطباء وممرضين، مدنيين وعسكريين، لمرافقة العائدين من مدينة ووهان الصينية حتى مواقع استقبالهم بمستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط”.

واسترسل المصدر ذاته أنه “سيتم وضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوما من طرف فرق طبية وتمريضية مكوَّنة ومُدَرَّبة لهذا الغرض”.