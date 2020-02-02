بني ملال.. خمسيني يضع حداً لحياته بواسطة مبيد للحشرات!

أقدم رجل في عقده الخامس، أمس السبت، على وضع حد لحياته داخل منزل عائلته في حي ولاد حمدان، في بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك عثر عليه جثة هامدة داخل منزله، ويرجح أنه تناوله مبيدا للحشرات دون معرفة أسباب ذلك.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية، والمصالح الأمنية حلت في عين المكان، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
وأودعت جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي ببني ملال، قصد اخضاعها لتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
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