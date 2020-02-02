ازيلال..عشريني يطلق النار على عمه بسبب “الإرث”!

بتعرض رجل في الخمسينيات لطلق ناري، أمس السبت، من طرف أحد أفراد عائلته بمنطقة أيت محمد ضواحي أزيلال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد أقدم عشريني على إصابة عمه على مستوى رجله بطلق ناري من بندقية بعد خلاف حول “الإرث” .
وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى نقل الضحية على وجه السرعة الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال وهو في حالة حرجة.
هذا وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
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