3 إصابات في انقلاب سيارة بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر انقلاب سيارة خصوصية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن ثلاث إصابات متفاوتة، فجر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أصيبت امرأة (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر انقلاب سيارة على شارع 40 قرب "متسبيه رمون"، كما أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح بين الخطيرة والمتوسطة وآخر، في الأربعينيات من عمره، بجروح متوسطة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم بمروحيات إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، على ما يبدو فإن الحادث ذاتي، حسبما تبين من التحقيقات الأولية.