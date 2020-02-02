شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم.. مقتل قيادي حوثي بارز بغارة جوية شرق صنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 قُتل قيادي بارز حوثي بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في العاصمة اليمنية صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر إعلامية، إن القيادي الحوثي وكيل وزارة داخلية الحوثي، زيد يحيى المحطوري، لقي مصرعه إثر غارة جوية لطيران التحالف شرق صنعاء. وأكدت المصادر، أن المحطوري وهو مسئول التحشيد، قتل ومعه قيادات حوثية آخرين بغارات جوية للتحالف استهدفت معسكر الاستقبال الذي استحدثته المليشيات لتحشيد المقاتلين إلى جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

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