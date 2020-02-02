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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تركي يتهجم على عائلة سعودية والهاشتاج يتصدر الترند على تويتر والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "تهجم تركي على عائلة سعودية" في تركيا.
ويظهر في الفيديو ملاحقة شخص يتحدث اللغة التركية لعائلة دخلت مصعدا مخاطبا إياهم باللغة التركية وتبدو عليه ملامح الغضب.
وتصدر وسم حمل اسم " تركي يتهجم على عائلة سعوديه" بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ليستخدمه بعض المغردون لتجديد الدعوات بعدم السفر إلى تركيا، مستشهدين بمقاطع فيديو أخرى بالسياق ذاته.
وعلق الإعلامي السعودي، بندر بن عطيف، على الفيديو بالقول: مع تحذيراتنا المتكررة بعدم السفر إلى تركيا لارتفاع موجة العنصرية والكراهية والجريمة ضد السعوديين، اليوم تتأكد تحذيراتنا مجددا بعد حادثة الاعتداء.
مع تحذيراتنا المتكررة بعدم السفر إلى #تركيا لارتفاع موجة العنصرية والكراهية والجريمة ضد السعوديين ، اليوم تتأكد تحذيراتنا مجددا بعد حادثة #تركي_يتهجم_على_عائلة_سعوديه ويروع أطفالها !!! pic.twitter.com/2eJgljwK45— بندر عطيف (@b_otyf)
مع تحذيراتنا المتكررة بعدم السفر إلى #تركيا لارتفاع موجة العنصرية والكراهية والجريمة ضد السعوديين ، اليوم تتأكد تحذيراتنا مجددا بعد حادثة #تركي_يتهجم_على_عائلة_سعوديه ويروع أطفالها !!! pic.twitter.com/2eJgljwK45— بندر عطيف (@b_otyf) February 2, 2020
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