شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إجراءات صحية احترازية مع وصول طلبة تم إجلاؤهم من ووهان الصينية والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 بدأت عملية إجلاء الطلبة السعوديين من الطائرة التي نقلتهم اليوم الأحد، شباط 02، 2020، من ووهان الصينية.

Advertisements وقالت مصادر سعودية إن 10 طلاب تم إجلاؤهم من ووهان الصينية سيبقون تحت الحجر الصحي احترازيا. وأكدت أن الطلاب السعوديون العشرة الذين تم إجلاؤهم من الصين ليس لديهم أي أعراض لكورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. إجراءات صحية احترازية مع وصول طلبة تم إجلاؤهم من ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.