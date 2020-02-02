شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى الحرب يتظاهرون أمام قصر المعاشيق في عدن .. شاهد والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 تظاهر العشرات من جرحى الحرب الاخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على العاصمة عدن، اليوم الأحد، أمام قصر المعاشيق للمطالبة باستكمال علاجهم وترقيم بقية الجرحى وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية .

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها"فواتير علاج الجرحى دفعت بدمائهم الطاهرة"؛ولوحة اخرى كتب عليها"كفاية اهمال كفاية ألم نريد حقوقنا". وطاف الجرحى عددا من الشوارع حيث انطلقوا من امام ساحة البنوك الى امام قصر المعاشيق مقر اقامة حكومة تصريف الاعمال للحكومة الشرعية. وطالب الجرحى التحالف العربي والحكومة الشرعية العمل على تنفيذ مطالبهم ومنحهم حقوقهم وعدم المماطلة بالبت بقضاياهم وخاصة وانهم الذي ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن. Advertisements

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