شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للمليشيا في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، شباط 02، 2020، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في منطقة كنى بمديرية الصفراء تعرضت لقصف جوي عنيف. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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