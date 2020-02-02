- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في المتون والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، شباط 02، 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في جبهتي حام والجربوع التابعتين لمديرية المتون في المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.
وترافق القصف، بحسب المصادر، مع تحليق للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي تشهد، منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوف.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في المتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.