الصين تخصص 173 مليار دولار لمواجهة "كورونا"

الأحد 2 فبراير 2020

أعلن البنك المركزي الصيني، الأحد، تخصيص نحو 1.2 تريليون يوان (نحو 173 مليار دولار)، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وكانت وزارة المالية الصينية نشرت على موقعها الإلكتروني قبل أيام أن الوزارة ولجنة الصحة الوطنية خصصتا 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

فيما قالت وكالة الأنباء الألمانية إن الصين شهدت ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الأحد، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بلغ 304 أشخاص بعد أن كان 259 في اليوم السابق.

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ينتشر الفيروس في الصين على الرغم من التدابير الصارمة الرامية إلى وقف تفشيه، بما في ذلك حظر السفر بين المقاطعات والحجر الصحي في عشرات المدن.

من المقرر أن تظل المدارس والمصانع والمكاتب في جميع أنحاء الصين مغلقة حتى مع انتهاء عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعا.

وأصيب أكثر من 100 شخص بالمرض في نحو 24 دولة حول العالم. وفي يوم الخميس أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء يعتبر حالة طوارئ عالمية.

واتخذت شركات السفر الدولية والحكومات الوطنية خطوات لوقف انتشار الفيروس، مع استمرار الإبلاغ عن الحالات في بلدان جديدة.