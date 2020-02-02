اخبار العالم

تسجيل حالة إصابة ثنية بكورونا في الهند لعائدة من الصين

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة إصابة ثنية بكورونا في الهند لعائدة من الصين والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020

أكدت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ولاية كيرالا .

 

وذكرت الوزارة أن الحالة تعود لشابة عادت إلى الهند قادمة الصين في 24 يناير الماضي. وأضافت الوزارة" حالة المريضة مستقرة ويجرى مراقبتها عن كثب".

 

وقد جرى عزل المريضة في المستشفى.

Advertisements

 

وكان قد تم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الهند في ولاية كيرالا بجنوب البلاد أيضا.

 

وقال وزير الصحة في ولاية كيرالا كيه كيه شالاجا إن الطالبة، التي كانت تدرس في جامعة ووهان الصينية، مازالت في الحجر الصحي.

 

ويشار إلى أن الهند أجلت حتى الآن 640 هنديا وسبعة أشخاص من المالديف من إقليم هوبي. وقد وصلت أول دفعة نيودلهي أمس السبت، ومن المتوقع وصول الدفعة الثانية اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالة إصابة ثنية بكورونا في الهند لعائدة من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا