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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية: مليشيا الحوثي تقاتل في الضالع بأسلحة سلمها الإصلاح بجبهة نهم والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
تزامن التراجع الكبير لجبهة نهم التي يشرف عليها ويديرها حزب الإصلاح مع تقدم كبير لقوات المقاومة المشتركة في جبهة الضالع.
ففي حين وصلت عناصر المليشيا إلى مفرق الجوف، بعد مواجهات سريعة مع القوات المتواجدة في نهم، سيطرت قوات المقاومة على معسكر الحساحس شمال قعطبة في الضالع.
وتقول مصادر عسكرية إن ما حدث في نهم كان أشبه بتسليم واستلام، بين حزب الإصلاح والمليشيا، للتفرغ الأخيرة لجبهة الضالع بعد أن اقتربت قوات المقاومة من مناطق محافظة إب، وسط اليمن.
وتضيف المصادر أن المليشيا تقاتل المقاومة المشتركة في الضالع بالسلاح الذي غنمته من حزب الإصلاح في جبهات نهم وصرواح والجوف.
وتشير المصادر إلى أن كمية السلاح أن سلمها الإصلاح للمليشيا في الجبهات الثلاث مهولة، وتكفي لقتال أشهر.
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