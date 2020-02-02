شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:23 مساءً, 2 فبراير 2020 م المناطق - الرياض قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، مواقع عدة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بعض المواقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

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