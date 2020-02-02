شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. أول إغلاق لمدينة خارج مقاطعة هوبي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السُلطات الصينية اليوم عن إجراءات جديدة لإغلاق مدينة ونجو التي يقطنها تسعة ملايين نسمة وتقع على الساحل الشرقي للصين، في أول حالة تمتد فيها تدابير الحجر الصحي إلى خارج مقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وتشمل الإجراءات غلق الطرق وفرض قيود على حركة السكان ، وفقًا لبيان أصدرته حكومة ونجو.

ولن يُسمح للعائلات سوى بإرسال فرد واحد من العائلة خارج المنزل كل يومين لشراء الضروريات. وتم نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا لطلب العلاج الطبي أو لأسباب مماثلة.