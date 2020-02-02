شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني : بناء مستشفى لعلاج كورونا خلال 10 أيام.. والافتتاح غدًا والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ، أنه تم بناء المستشفى الخاص الأول لعلاج الالتهاب الرئوي بفيروس كورونا الجديد في ووهان خلال ١٠ أيام، وستفتتح لاستقبال المرضى غدا

وأضاف في تغريدة نقلا عن التلفزيون الصيني أن القوات المسلحة الصينية أرسلت ١٤٠٠ طبيب إلى المستشفى. وقد شارك هولاء الأطباء في مساعدة الدول الافريقية في مكافحة ايبولا.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم أنه بداية من هذا الأسبوع، سيتم إرسال أفراد من الوحدات البرية والبحرية والجوية التابعة لـ"جيش التحرير الشعبي" إلى مستشفى هوشنشان الذي سيتم تخصيصه لعلاج مصابي الفيروس.

كما تم إرسال خبراء متخصصين في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها إلى المستشفى، الذي تقدر طاقته الاستيعابية بألف سرير.