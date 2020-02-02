شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: تقرير الخبراء فضح دور إيران التخريبي والان نبدء بالتفاصيل

-الأسلحة الإيرانية المهربة للمليشيا أطالت امد الحرب

-استمرار حصول المليشيا على منظومات صاروخية وطائرات مسيرة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني إن التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة والمقدم إلى مجلس الأمن عقب تحقيق استمر عام، أكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن.

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وأوضح الأرياني أن التقرير أكد دور إيران التخريبي في اليمن واستمرار حصول مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على منظومات صاروخية بينها كروز "برية" وطائرات مسيرة من طراز دلتا "إيرانية الصنع".

وأشار الوزير اليمني إلى أن الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيا الحوثي منذ الانقلاب ساهمت بشكل رئيسي في إطالة امد الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني والمعاناة الإنسانية، وإفشال الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الانقلاب وإرساء تسوية سياسية للأزمة في اليمن.

وجدد الأرياني مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن واستمرار تهريب الأسلحة النوعية للمليشيا الحوثية لقتل الشعب اليمني واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

كما دعا المسؤول اليمني، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على النظام الإيراني لوقف سياساته في تأجيج الحرب في بلاده.