شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تفرض قيودًا على الأجانب لمنع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن يستمر هذا الحظر لمدة تصل إلى 14 يوما حيث يهدف إلى المساعدة في احتواء انتشار فيروس "كورونا" الذي ظهر بمدنية "ووهان" الصينية وانتقل إلى العديد من المناطق المجاورة والدول الأخرى.
ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى نيوزيلندا أو أى جزيرة في جنوب المحيط الهادى حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا تفرض قيودًا على الأجانب لمنع انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.