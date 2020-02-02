شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تفرض قيودًا على الأجانب لمنع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأحد، فرض قيود جديدة على الرعايا الأجانب ابتداء من 3 فبراير الجارى، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد، وقالت جاسيندا أرديرن - فى بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية - "إذا سافرت إلى الصين أو مررت عبرها، فلن يسمح لك بدخول نيوزيلندا ما لم تكن مواطنا نيوزيلنديا".

ومن المقرر أن يستمر هذا الحظر لمدة تصل إلى 14 يوما حيث يهدف إلى المساعدة في احتواء انتشار فيروس "كورونا" الذي ظهر بمدنية "ووهان" الصينية وانتقل إلى العديد من المناطق المجاورة والدول الأخرى.

ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى نيوزيلندا أو أى جزيرة في جنوب المحيط الهادى حتى الآن.