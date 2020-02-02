مسلحون 'يهددون بإحراق' شركة جنوب بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الأحد، بأن مسلحين "هددوا بإحراق" مبنى "الشركة الهندسية للصناعات الكهربائية". وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من المسلحين هددوا بإحراق مبنى الشركة الهندسية للصناعات الكهربائية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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