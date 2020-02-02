تركي يتهجم على عائلة سعودية ويروع أطفالها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تهجم مواطن تركي على عائلة سعودية أثناء وجودها في بلاده بعنصرية شديدة وأسلوب فج دون مراعاة للأطفال والنساء. تركيا غير آمنة للسفر

النعيمي: تركيا تستدرج الخليجيين للسفر لأراضيها لابتزازهم وتجنيدهم الواقعة تؤكد أن تركيا ليست مكانا آمنا للسفر أو بالأحرى للعرب. وفي أغسطس الماضي، رصدت السفارة السعودية في تركيا تعرُّض مواطنين ومواطنات لعمليات نشل وسرقة في بعض المناطق التركية، من قِبل أشخاص مجهولين دون أي تدخل من الشرطة.

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