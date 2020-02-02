دول العالم تواصل إجلاء رعاياها من بؤرة تفشي "كورونا الجديد"

تواصل دول العالم اتخاذ إجراءاتها لاحتواء الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس "كورونا الجديد" من الصين.



وقالت حكومة كازاخستان، الأحد، إنها رحلت 83 من رعاياها معظمهم طلبة من مدينة ووهان الصينية مركز تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

وذكرت، في بيان، أن الطائرة أقلت عددا غير معلوم من رعايا قيرغيزستان وروسيا البيضاء وأرمينيا أيضا، مضيفة أنه سيتم عزلهم وإخضاعهم للفحوص اللازمة.

في السياق نفسه، توجهت طائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء الرعايا المصريين المقيمين فيها في إطار خطة لحماية المصريين من انتقال عدوى فيروس "كورونا".

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وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن طائرة تابعة لوزارة الطيران المدني المصري من طراز إيرباص 330 تسع أكثر من 350 راكبا غادرت القاهرة وعليها طاقم طبي متخصص في مواجهة العدوى الفيروسية يضم 7 من الأطباء.

ويقوم الفريق الطبي بمرافقة المصريين على الطائرة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم طوال الرحلة التى تزيد على 11 ساعة وإعدادهم لإجراءات الحجر الصحي فور وصولهم إلى مصر؛ حيث سيكون هناك فريق من الحجر الصحي بمطار القاهرة في انتظارهم لاتخاذ الإجراءات الاحترازية معهم لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد ووضعهم في فترة عزل صحي لمدة 14 يوما وهي فترة وجود الفيروس في الناقلين له.





وعزّزت دول العالم قيود السفر إلى الصين، وفرضت أغلبها حظرا على دخول الوافدين من بكين؛ لمكافحة فيروس كورونا الجديد الذي حصد أرواح 305 أشخاص وأصاب نحو 14 ألفا و562 شخصا حول العالم.

وأعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وتسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراض المرض.