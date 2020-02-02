"الشباب" تشن هجوما على قاعدة عسكرية قرب مقديشو

شن مقاتلو حركة الشباب، صباح الأحد، هجوما إرهابيا على قاعدة لقوات الحكومة الصومالية في منطقة قلمو بإقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو.

وذكرت صحف محلية صومالية أن قتالا عنيفا دار بين الطرفين في المنطقة الواقعة بين مدينتي بلعد وجوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي.

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وأكد ضباط في الجيش الصومالي أنهم تصدوا للهجوم وكبدوا عناصر الحركة الإرهابية خسائر، لافتين إلى أن 7 من المسلحين قتلوا خلال المواجهات ونفوا وجود أية خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وكانت حركة الشباب أعلنت عبر منصاتها الإعلامية أن عناصرها استولوا على القاعدة وقتلوا 13 جنديا حكوميا.

وتواجه الحكومة الصومالية فشلا في الحرب على حركة الشباب والتغلب على المشاكل الأمنية، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة الشباب الإرهابية أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.