ترامب يقلب الطاولة.. مسلسل العزل ينتهي بارتفاع شعبية الرئيس

بمهارة رجل أعمال ناجح تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحويل مشهد محاكمته في الكونجرس إلى صفقة مربحة في بورصة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع اقتراب تبرئة مجلس الشيوخ له الأربعاء المقبل.

واستبق ترامب باقي جلسات محاكمته، التي تُستأنف الإثنين والثلاثاء وتنتهي الأربعاء، بالإعلان عن تزايد شعبيته في استطلاع الرأي بعد اقتراب تبرئته من تهمة إساءة استخدام السلطة، بحسب رويترز.

ورفض مجلس الشيوخ، الجمعة، دعوة الديمقراطيين استدعاء شهود جدد في محاكمة ترامب، فيما ينتظر إجراء تصويت لتبرئته الأربعاء، أي بعد يوم من إلقائه الخطاب السنوي إلى الأمة عن حال الاتحاد.

ويبدو ترامب واثقا من تبرئته في مجلس الشيوخ، الذي يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين، فيما يتطلب عزله تصويت أغلبية الثلثين، أي 67 سيناتورا.

وكشفت استطلاعات رأي أن ترامب يحظى حاليا بنسبة قبول تبلغ 44,6%، وتكاد تتطابق مع النسبة التي حصل عليها عند توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2017، حسب موقع ريال كلير بوليتكس.





ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويسعى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي انتخب في عام 2016، لإعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحتى الآن تبدو المنافسة بين ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتحمل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة الرقم 59 في عملية التصويت التي تجرى كل 4 سنوات، على أن يتم تنصيب الفائز فيها يوم 20 يناير/كانون الثاني 2021.

محاكمة صورية

وانضم الجمعة سيناتوران جمهوريان فقط، هما ميت رومني وسوزان كولينز للديمقراطيين في التصويت لصالح استدعاء شهود جدد لمحاكمة العزل.

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وعليه، فشل الديمقراطيون في تأمين 4 أصوات جمهورية ضرورية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.

واتهمت رئيسة مجلس النواب، الذي أطلق المحاكمة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نانسي بيلوسي الجمهوريين بأنهم "متواطئون عبر التستر على الرئيس".





وأبدى الديمقراطيون حرصا على الاستماع لشهادة بولتون بعد نشر تقارير حول زعمه في كتاب جديد له، لم ينشر بعد، أن ترامب أعلمه شخصيا بأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا مشروطة بفتحها تحقيقا حول نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويمثل هذا الاتهام محور القضية، التي جعلت ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحاكم أمام مجلس الشيوخ سعيا إلى عزله.

واعتبر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حليف ترامب، أن فريق الادعاء قدم أدلة كافية ولا حاجة لدعوة شهود إضافيين.

الإجراءات المتبقية للمحاكمة

وينهي مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس دونالد ترامب الأربعاء، حيث لم تعقد أي جلسات أمس السبت ولا اليوم الأحد، بينما يشهد الإثنين استئنافها برئاسة القاضي جون روبرتس رئيس المحكمة العليا.

وتشهد جلسة الغد 4 ساعات من المرافعات الختامية من مديري المساءلة من مجلس النواب من جانب ومحامي البيت الأبيض من جانب آخر.

وسترفع جلسة المحاكمة بعد ذلك ثم يعقد مجلس الشيوخ جلسة عادية لسماع كلمات من أعضاء في مجلس الشيوخ عن رأيهم في إدانة أو تبرئة ترامب دون حضور القاضي روبرتس.





أما الثلاثاء فتتواصل كلمات أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأخيراً يتم استئناف المحاكمة، حيث يتوقع أن يجرى التصويت النهائي الذي سيقرر التبرئة أو الإدانة بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.