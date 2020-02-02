انت الان تتابع اليابان ترسل مدمرة بحرية لحماية السفن بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أرسلت اليابان اليوم الأحد السفينة الحربية "جيه إس تاكانامي" اليوم الأحد، إلى الشرق الأوسط في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر خليج عمان في ظل التوتر في الشرق الأوسط.

وجاء في تغريدة لوزارة الدفاع اليابانية عبر صفحتها على موقع تويتر أنه "في 2 شباط/فبراير حضر وزير الدفاع، تارو كونو، مراسم مغادرة المدمرة "تاكانامي" حيث يجري إرسالها إلى الشرق الأوسط".

وأضافت التغريدة أن السفينة تاكانامي ستجمع المعلومات الضرورية لضمان سلامة ملاحة السفن التابعة لليابان حيث ستعمل مع طائرة دورية من طراز بي3- سي".