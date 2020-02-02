إندونيسيا تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين ابتداء من الأربعاء المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت إندونيسيا تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

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وكانت سلطنة عمان أعلنت عن تعليق رحلاتها من وإلى الصين ابتداء من اليوم الأحد، شباط 02، 2020.

وفي ذات السياق، توجهت طائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية اليوم الاحد لإجلاء الرعايا المصريين المقيمين فيها فى إطار خطة لحماية المصريين من انتقال عدوى فيروس " كورونا " المستجد والمنتشر في المدينة الصينية والتى تعد بؤرة ظهور الفيروس.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة اليوم أن طائرة تابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى وهى من طراز إيرباص 330 تسع لأكثر من 350 راكبا غادرت القاهرة وعليها طاقم طبى متخصص فى مواجهة العدوى الفيروسية يضم 7 من الأطباء.

ووصل إلى السعودية، اليوم، عشرة طلاب تم إجلاؤهم من ووهان الصينية وتم وضعهم قيد الحجر الصحي