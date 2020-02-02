- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. تركي يتهجم على عائلة سعودية والهاشتاج يتصدر الترند على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "تهجم تركي على عائلة سعودية" في تركيا.
ويظهر في الفيديو ملاحقة شخص يتحدث اللغة التركية لعائلة دخلت مصعدا مخاطبا إياهم باللغة التركية وتبدو عليه ملامح الغضب.
وتصدر وسم حمل اسم " تركي يتهجم على عائلة سعوديه" بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ليستخدمه بعض المغردون لتجديد الدعوات بعدم السفر إلى تركيا، مستشهدين بمقاطع فيديو أخرى بالسياق ذاته.
وعلق الإعلامي السعودي، بندر بن عطيف، على الفيديو بالقول: مع تحذيراتنا المتكررة بعدم السفر إلى تركيا لارتفاع موجة العنصرية والكراهية والجريمة ضد السعوديين، اليوم تتأكد تحذيراتنا مجددا بعد حادثة الاعتداء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تركي يتهجم على عائلة سعودية والهاشتاج يتصدر الترند على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.