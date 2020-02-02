اخبار العالم

السعودية.. إجراءات صحية احترازية مع وصول طلبة تم إجلاؤهم من ووهان الصينية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. إجراءات صحية احترازية مع وصول طلبة تم إجلاؤهم من ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

السعودية.. إجراءات صحية احترازية مع وصول طلبة تم إجلاؤهم من ووهان الصينية

متابعات_السعودية نيوز

بدأت عملية إجلاء الطلبة السعوديين من الطائرة التي نقلتهم اليوم الأحد، شباط 02، 2020، من ووهان الصينية.

Advertisements

 

وقالت مصادر سعودية إن 10 طلاب تم إجلاؤهم من ووهان الصينية سيبقون تحت الحجر الصحي احترازيا.

 

وأكدت أن الطلاب السعوديون العشرة الذين تم إجلاؤهم من الصين ليس لديهم أي أعراض لكورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. إجراءات صحية احترازية مع وصول طلبة تم إجلاؤهم من ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا