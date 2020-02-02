شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من الصين بعد تفشي "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 توجهت طائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية اليوم الاحد لإجلاء الرعايا المصريين المقيمين فيها فى إطار خطة لحماية المصريين من انتقال عدوى فيروس " كورونا " المستجد والمنتشر في المدينة الصينية والتى تعد بؤرة ظهور الفيروس.

Advertisements وذكرت مصادر بمطار القاهرة اليوم أن طائرة تابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى وهى من طراز إيرباص 330 تسع لأكثر من 350 راكبا غادرت القاهرة وعليها طاقم طبى متخصص فى مواجهة العدوى الفيروسية يضم 7 من الأطباء. ووفق المصادر ، يقوم الفريق الطبى بمرافقة المصريين على الطائرة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم طوال الرحلة التى تزيد على 11 ساعة وإعدادهم لإجراءات الحجر الصحى فور وصولهم إلى مصر حيث سيكون هناك فريق من الحجر الصحى بمطار القاهرة فى إنتظارهم لإتخاذ الإجراءات الإحترازية معهم لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد ووضعهم فى فترة عزل صحى لمدة 14 يوما وهى فترة تواجد الفيروس فى الناقلين له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من الصين بعد تفشي "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.