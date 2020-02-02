شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تعلق الرحلات الجوية بينها وبين الصين بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ألعنت سلطنة عمان تعليق الرحلات الجوية بين السلطة والصين ابتداء من اليوم الأحد، شباط 02، 2020.



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وأكدت السلطات الصينية اليوم أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 304 حالات بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت إذ سجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة