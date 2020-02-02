تسجيل حالة إصابة ثنية بكورونا في الهند لعائدة من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ولاية كيرالا .



وذكرت الوزارة أن الحالة تعود لشابة عادت إلى الهند قادمة الصين في 24 يناير الماضي. وأضافت الوزارة" حالة المريضة مستقرة ويجرى مراقبتها عن كثب".

Advertisements

وقد جرى عزل المريضة في المستشفى.

وكان قد تم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الهند في ولاية كيرالا بجنوب البلاد أيضا.

وقال وزير الصحة في ولاية كيرالا كيه كيه شالاجا إن الطالبة، التي كانت تدرس في جامعة ووهان الصينية، مازالت في الحجر الصحي.

ويشار إلى أن الهند أجلت حتى الآن 640 هنديا وسبعة أشخاص من المالديف من إقليم هوبي. وقد وصلت أول دفعة نيودلهي أمس السبت، ومن المتوقع وصول الدفعة الثانية اليوم.