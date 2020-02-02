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كورونا الجديد يضر بصادرات الهاتف الذكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

كورونا الجديد يضر بصادرات الهاتف الذكي

متابعات_الخليج 365

من المتوقع أن تهبط الصادرات العالمية من الهواتف الذكية 2% بسبب فيروس كورونا الجديد، وفق تقرير متخصص. 

 

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن معهد أبحاث في السوق، اليوم الأحد، إن انتشار فيروس كورونا الجديد سيؤدي إلى إعاقة العرض والتصنيع العالميين للهواتف الذكية.

 

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وذكر معهد استراتيجي أنالتيكس أن اندلاع فيروس كورونا الجديد سيضرب الصين والاقتصاد العالمي؛ ما سيؤثر بدوره سلبا على شحنات الهواتف الذكية العالمية بسبب تباطؤ الاقتصاد وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

 

ويضيف: "سيؤثر انتشار الفيروس الفتاك أيضا على المعروض والتصنيع العالمي للهواتف الذكية في الصين؛ حيث يصنع الاقتصاد الثاني في العالم 70% من جميع الهواتف الذكية التي تباع على هذا الكوكب".

 

ويوضح: "في الصين من المتوقع أن تقل شحنات الهواتف الذكية بنسبة 5% عن المتوقع هذا العام بسبب تفشي الفيروس".

 

وأضاف معهد الأبحاث أن أي تأخير في عمليات المصانع، بسبب الحجر الصحي أو قيود السفر، سيؤدي حتما إلى نقص مؤقت في العمالة.

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