قنصلية الإمارات تغلق معظم مكاتبها في هونغ كونغ للحد من تفشي "كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أغلقت قنصلية الإمارات في هونغ_كونغ، اليوم الأحد، شباط 02، 2020 معظم مكاتبها للحد من تفشي فيروس_كورونا.

Advertisements ونوهت قنصلية الإمارات بتعليق خدماتها القنصلية حتى 9 فبراير واستئناف العمل يوم 10 فبراير. وأوصت مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر وتنصح بالتواصل في حالات الطوارئ على الأرقام التالية 85228661823+/97180044444+

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