قاطيشا: مشاركتنا في جلسة إعطاء الثقة قيد الدرس ولم نأخذ القرار بعد

رأى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبة قاطيشا​ أنه "سياسيا تبين أن هذه ​الحكومة​ مستنسخة عن سابقاتها، وإذا تصمن بيانها الوزراي بنودا اقتصادية عملية، هذا لا أننا سنعطيها الثقة"، بيما أن "الثقة تعطى لمزيج من أمرين، الأول هو هوية الحكومة والثاني هو للرؤية الإقتصادية".

ولفت قاطيشا في حديث تلفزيوني الى أن "هوية هذه الحكومة تجعلنا نرفضها وكل دول ​العالم​ تنفر من هويتها"، مشددا على أن "الحكومة بالأساس يجب أن تأخذ ثقة الشعب وهم لم يعطوها، لذلك تريد أخذ ثقة ​مجلس النواب​"، معلنا أنه "مشاركتنا في جلسة إعطاء الثقة قيد الدرس ولم نأخذ القرار بعد".

وفي تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبر قاطيشا أن "الإيجابية الوحيدة لهذه السلطة ومن وراءها، إنها طبقت العدالة بين اللبنانيين، فجعلتهم متساوين في البؤس".