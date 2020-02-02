النشرة: قوة عسكرية إسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​الغجر​ والعباسة. وكان عناصر الدورية يتوقفون أحيانا عند البوابات الإلكترونية المثبتة على هذا السياج لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليها، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش واليونيفيل في محاور ​عين عرب​ المجيدية ومزرعة بسطرة وصولا حتى بركة النقار خراج ​بلدة شبعا​ وبالتزامن سجل تحليق ل​طائرة​ استطلاع إسرائيلية فوق ​مزارع شبعا​ ومرتفعات ​الجولان​.

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