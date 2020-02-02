كنعان: أين الإعلام الاستقصائي؟

توجه عضو تكتل "​لبنان​ القويط النائب ​ابراهيم كنعان​ لمنتقدي اقرار ​الموازنة​ ، قالا: "معلومة من عدة التي غابت أو غيّبت عنكم او تجاهلتم لأغراض سياسية، فبشهر كانون الثاني وبغياب الموازنة بسبب انتهاء موازنة 2019 والانتقال الى ​القاعدة الاثني عشرية​، عقدت بعض الإدارات نفقاتها على 2019 للتهرّب من تقشف وضوابط الموازنة الجديدة. أين الإعلام الاستقصائي؟".

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