الرئيس عون منح رشيد الجلخ "وسام الإستحقاق اللبناني الفضّي ذو السعف"

منح رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون "وسام الإستحقاق اللبناني الفضّي ذو السعف" للمرحوم المحامي رشيد ميشال الجلخ في يوم وداعه في كنيسة مار يوسف- الحكمة في الأشرفيّة، ووضعه على نعشه الوزير السابق النائب نقولا صحناوي.
وكان قد أُقيم مأتم مهيب رسمي وشعبي للفقيد في كنيسة مار يوسف- الحكمة. وترأس الصلاة لراحة نفسه رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر وشارك فيها راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة المطران ميشال عون والمطران بولس مطر ولفيف من الكهنة. كما شارك في الصلاة النائب صحناوي ممثلًا رئيس الجمهوريّة وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين القنصل العام للسفارة الفرنسيّة في لبنان على رأس وفد من السفارة ونقيب المحامين ملحم خلف وممثلين لهيئات قضائيّة وقانونيّة ونقابيّة وإجتماعيّة وفكريّة وثقافيّة.
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