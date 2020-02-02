الرئيس عون منح رشيد الجلخ "وسام الإستحقاق اللبناني الفضّي ذو السعف"

منح رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون "وسام الإستحقاق ال​لبنان​ي الفضّي ذو السعف" للمرحوم المحامي رشيد ميشال الجلخ في يوم وداعه في ​كنيسة​ مار يوسف- الحكمة في الأشرفيّة، ووضعه على نعشه الوزير السابق النائب ​نقولا صحناوي​.

وكان قد أُقيم مأتم مهيب رسمي وشعبي للفقيد في كنيسة مار يوسف- الحكمة. وترأس ​الصلاة​ لراحة نفسه رئيس أساقفة ​بيروت​ المطران بولس عبد الساتر وشارك فيها راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة ​المطران ميشال عون​ والمطران ​بولس مطر​ ولفيف من الكهنة. كما شارك في الصلاة النائب صحناوي ممثلًا رئيس الجمهوريّة وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين القنصل العام للسفارة الفرنسيّة في لبنان على رأس وفد من ​السفارة​ ونقيب المحامين ​ملحم خلف​ و​ممثلين​ لهيئات قضائيّة وقانونيّة ونقابيّة وإجتماعيّة وفكريّة وثقافيّة.