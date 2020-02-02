رأى الوزير السابق ابراهيم نجار تعليقاً على جلسة الموازنة انه "لا يمكن أن نترك كل الأمور بدون تشريع بسبب أزمة الحكومة فمن حيث المبدأ المجلس هو سيد نفسه ومصدر السلطات".
ولفت إلى انه "هناك تناقض بين الأقوال والأفعال في ما خص مستقبل المصارف فلا يمكن أن نكمل بطريقة "الترقيع" فقد فقدت السلطة مصداقيتها". وشدد على انه "لا يمكن منع الناس من ممارسة حقوقها الاساسية وحان الوقت لفرض دولة القانون في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم نجار: حان الوقت لفرض دولة القانون في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.