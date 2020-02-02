البنتاغون يتعهد بتقديم الدعم لإيواء ألف شخص عادوا من بؤر انتشار كورونا

تعهدت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" بـ"تقديم الدعم لإيواء ألف شخص عادوا من بؤر انتشار"، مؤكدة "أننا نعمل مع ​وزارة الصحة​ للتعامل مع خطر الفيروس" إضغط للمزيد

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