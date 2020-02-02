وزارة الصحة القطرية تعلن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية "عدم تسجيل أي حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد"، كاشفة عن "الاشتباه بـ25 حالة بالفيروس مابين قطريين وجنسيات أخرى، جميعها سلبية، باستثناء حالتين لا تزالا في الحجر الصحي بانتظار النتائج الأخيرة"، مبينة أن "أغلب الحالات هي لأشخاص قادمين عبر رحلات من الصين أو مروا بها خلال السفر".

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