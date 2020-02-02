خارجية إيطاليا: تعليق الرحلات للصين وإنشاء وحدة عمليات لمواجهة كورونا

أعلن وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو إنشاء وحدة عمليات خاصة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد قرار الحكومة الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وأوضح في مؤتمر صحفي انه "سيتم إنشاء وحدة عمليات خاصة لاستقبال الإيطاليين في الصين والذير يبلغ عددهم 500 شخص، وأيضا لإدارة عمليات ترحيل الصينين الموجودين في إيطاليا.

وذكر وزير الخارجية أن "الوحدة التشغيلية تشمل وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية، والهيئة الوطنية للطيران المدني (ENAC) ووزارة الصحة، والتي ستتعامل مع حركة نقل المواطنين أيضًا". وأكد أنه "سيتم نقل أولئك الذين سيصلون إلى إيطاليا إلى منشأة عسكرية، حيث سيتم تفعيل بروتوكول للحجر الصحي".