عبدالله: نتوجه لعدم اعطاء الثقة للحكومة ولن نحكم على البيان الوزاري من التسريبات

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، أنه "سيكون لنا موقفا واضحا من البيان الوزراي عندما يصدر، ولن نحكم عليه مسبقا بناء على التسريبات الإعلامية"، مشيرا الى أن "الأولوية في هذا البيان يجب أن يكون للموضوع الإقتصادي والمالي".

وأعلن عبدالله، في حديث تلفزيوني، "أننا نتوجه لعدم اعطاء الثقة للحكومة وهي حكومة أكثرية ونحن كأقلية نيابية من واجبتنا أن نلعب دور المعارضة المسؤولة البناءة وليس على طريقة "عنزة ولو طارت" كما يفعل البعض".

من جهة أخرى، لفت الى أن "غلاء المواد الغذائية الأساسية، تخطى بأضعاف الفرق بسعر الدولار، بين الرسمي والسوق السوداء، ناهيك عن فقدان العديد من هذه المواد"، مشيرا الى أن "جشع التجار، شأنهم شأن الصيارفة، لا يتوقف عند حد. المطلوب من الجهات المعنية المراقبة والمحاسبة، وبأقصى سرعة، لوقف استغلال معاناة الناس".