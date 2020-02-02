أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنه "سيكون لنا موقفا واضحا من البيان الوزراي عندما يصدر، ولن نحكم عليه مسبقا بناء على التسريبات الإعلامية"، مشيرا الى أن "الأولوية في هذا البيان يجب أن يكون للموضوع الإقتصادي والمالي".
وأعلن عبدالله، في حديث تلفزيوني، "أننا نتوجه لعدم اعطاء الثقة للحكومة وهي حكومة أكثرية ونحن كأقلية نيابية من واجبتنا أن نلعب دور المعارضة المسؤولة البناءة وليس على طريقة "عنزة ولو طارت" كما يفعل البعض".
من جهة أخرى، لفت الى أن "غلاء المواد الغذائية الأساسية، تخطى بأضعاف الفرق بسعر الدولار، بين الرسمي والسوق السوداء، ناهيك عن فقدان العديد من هذه المواد"، مشيرا الى أن "جشع التجار، شأنهم شأن الصيارفة، لا يتوقف عند حد. المطلوب من الجهات المعنية المراقبة والمحاسبة، وبأقصى سرعة، لوقف استغلال معاناة الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: نتوجه لعدم اعطاء الثقة للحكومة ولن نحكم على البيان الوزاري من التسريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.